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WanHaber – ÖZEL

Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, meslekleri ile ilgili ara eleman bulmakta sıkıntı yaşandığını söyledi.

Nitelikli eleman sorununun kronikleştiğine değinen Çetin Karaduman, “Ara elemanları terziler bulamıyor, meslek liseleri kendi kanaatimce ön plana çıkarılmalı. Ara eleman sorunu sadece terzilerde değil diğer tüm alanlarda hissediliyor. Bu memleketin emekçiye de ihtiyacı var, terziye, esnafa da ihtiyacı var. Maalesef şu an gözle görülür bir ara eleman sorunu yaşanıyor” diye konuştu.

“MESLEKLER İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR”

Van’da ara eleman sorunu yaşandığını belirten Karaduman, “Bu mesleklerin saygınlıkları da fazla oluyor aynı zamanda kazancı da iyi ama ne yazık ki ara eleman sorunu tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da sorun haline geldi, kronikleşti. Yetkililerin bu duruma bir an önce dur demesi gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki bu şekilde ilerlerse sadece terzilik için değil diğer tüm meslek dalları için büyük bir tehlike oluşturacak, meslekler için tehlike arz edecek. Tohumdan yetişmesi gerektiğine inandığım elemanların artık olmaması açıkçası üzücü bir durum, gençlerimiz artık popüler mesleklere yönelmek istiyorlar. Diliyorum ki bu sorun bir an önce halledilir” dedi.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci