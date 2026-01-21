Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı Tapu İşlem İstatistiklerine göre, 2025 yılında Türkiye genelinde toplam 20 milyon 618 bin 149 tapu işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerden elde edilen tapu harcı geliri 168 milyar 146 milyon 103 bin 75 TL olarak resmi kayıtlara geçti.

2025 yılında Türkiye’de tapu işlemlerinde 3 milyon 332 bin 994 satış işlemi gerçekleşirken, satışlardan elde edilen toplam tapu harç bedeli ise 160 milyar 710 milyon 423 bin 781 TL olarak açıklandı.

VAN’DA TAPU İŞLEM SAYILARI VE NEDENLERİ

Van’da 2025 yılında toplam 178 bin 653 tapu işlemi gerçekleşirken, bu işlemlerden elde edilen toplam tapu harç miktarı ise 627 milyon 952 bin 182 TL oldu.

1 yıl içinde Van’da 27 bin 476 tapu satış işlemi gerçekleştirilirken; aynı dönemde 9 bin 268 ipotek, 2 bin 40 intikal, 869 ayırma, bin 327 düzeltme, 567 kamulaştırma, 238 birleştirme, 60 bağış, 34 trampa ve 129 taksim işlemi kayıtlara geçti. Van’da aynı dönemde 136 bin 231 tapu işlemi ise diğer nedenlerle gerçekleştirildi.

Van’da 2025 yılında tapu satış harçlarından 600 milyon 46 bin 861 TL gelir elde edilirken; ayırma işlemlerinden 5 milyon 71 bin 992 TL, ipotekten 3 milyon 116 bin224 TL harç geliri elde edildi. Aynı zamanda birleştirmeden 3 milyon 550 bin 799 TL, düzeltmeden 2 milyon 215 bin 17 TL ve diğer satışlardan 9 milyon 910 bin 879 TL harç geliri sağlandı.

Van’da 2024 yılında ise gerçekleşen toplam tapu işlem sayısı 171 bin 681 olurken, bu tapu işlemlerden elde edilen toplam harç bedeli 345 milyon 802 bin 231 TL olarak kayıtlarda yer almıştı.

Van’da 2025 yılında tapu işlemleri bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,1 oranında artış gösterirken, tapu işlemlerinden elde edilen harç miktarında ise yüzde 81,6’lık bir artış yaşandı.