Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 11-18 Kasım 2024 tarihleri arasında trafik denetimi icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan trafik denetimlerinde bin 985 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 13 bin 556 araç kontrol edildi, 606 sürücü ve araca 1.675.149 TL idari para ceza tutanağı tanzim edildi. 139 araç trafikten men edilmiştir. 87 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 92.580 TL idari para ceza tutanağı tanzim edilmiştir” denildi.