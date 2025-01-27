Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kullanıcılarına yönelik 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. 2 bin 523 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği ifade edilen açıklamada, “16 bin 345 araç kontrol edildi, 518 sürücü ve araca 2.033.138 TL idari para cezası tutanağı tanzim edildi.

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Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu, 134 araç trafikten men edilmiştir. 78 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 246.556 TL idari para cezası tutanağı tanzim edilmiştir” denildi.

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Kaynak: İHA