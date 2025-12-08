Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 01-30 Kasım tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığı brifingler detaylı şekilde ele alındı.

Yapılan değerlendirmelere göre kasım ayında il genelinde asayiş olaylarında yüzde 11 azalma, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 14 azalma, hırsızlık olaylarında yüzde 67 azalma, narkotik suçlarına yönelik operasyonlarda yüzde 36 artış, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarda yüzde 88 artış yaşandı.

Ayrıca belirtilen dönemde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 295 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Bununla birlikte aynı dönemde bazı suç türlerinde artış yaşandığı aktarıldı. Buna göre kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 5 artış, kasten yaralama suçlarında yüzde 13 artış, dolandırıcılık olaylarında yüzde 4 artış tespit edildi.

Vali Ali Çelik, artış görülen suç türlerine karşı gerekli tedbir ve önlemlerin alınması için ilgili birimlere talimat verdi. Dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Çelik, farkındalığı artıracak çalışmaların önemine dikkat çekti.