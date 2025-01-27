Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 25 kilo 300 gram eroin, 21 kilo 300 gram metamfetamin ve 8 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 5 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yasal işlem yapılmıştır” denildi.