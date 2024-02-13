Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı bin 500 tarım işçisi alınacak. Personellerden 10’u Van’da istihdam edilecek.

Yayımlanan ilana göre Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere tarla işçisi 3, bahçe işçisi 2, laboratuar hizmetleri işçisi 2, kaloriferci 1, tesisatçı 1 ve traktör sürücüsü 1 olmak üzere 10 işçi alımı gerçekleştirilecek.

Yayımlanan ilanda; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 Tarım İşçisi alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 13/02/2024-19/02/2024 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir.” denildi.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27/02/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, yayımlanan ilandan ulaşılabilecek.