Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre Şubat ayında Türkiye genelinde 93 bin 902 konut satıldı. Türkiye geneli konut satışı, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın Şubat ayına oranla yüzde 17,3 arttı.

Şubat ayında en çok konut satışının yapıldığı il İstanbul oldu. İstanbul’da 16 bin 344 konut satıldı.

18 konut satışı ile Ardahan; Türkiye’de 2024 yılı Şubat ayında en az konut satışının yapıldığı il olurken, ikinci sırada 45 konut satışı ile Tunceli, üçüncü sırada ise 51 konut satışı ile Bayburt yer aldı.

VAN’DA SATIŞI YAPILAN KONUT SAYISI

Van’da 2024 Şubat ayı içerisinde toplam 620 konut satıldı. Van’da geçtiğimiz yılın Şubat ayında ise 464 konut satışı gerçekleşmişti. Van’da, bir önceki yıla göre konut satışının önemli oranda arttığı görülüyor.

Van’da 2024 Ocak ayında 557 konut satışı gerçekleşirken, 2024 Şubat ayında bu oran yüzde 11.31 yükselerek 620 konut oldu.

SATIŞ ŞEKLİNE GÖRE KAÇ KONUT SATILDI?

Satış şekline ve durumuna göre konut satış sayılarında Şubat ayında satışı gerçekleşen 620 konutun 34 tanesi ipotekli satış olurken, 164 adet konut ilk el, 456 konut ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.