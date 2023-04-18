TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Muş'ta 156 konut, Bitlis'te 191, Hakkâri'de ise 54 konut satış sonucu el değiştirdi.

Van'da ise Mart ayında 731 konut satışı yapıldı. TÜİK'in verilerine göre Mart ayında konut satışları artarken, bölge illeri arasında en çok konut yine Van'da satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da Ocak ayında 716, Şubat ayında ise 464, Mart ayından ise 731 konut satılarak el değiştirdi.

VAN, BÖLGEDE ZİRVEDE

Van'da Şubat ayında 464 konuk el değiştirirken, Mart ayında ise bu sayı 731 olarak gerçekleşti. Yine Şubat ayında Muş'ta 124 konut el değiştirirken, Mart ayında bu sayı 156'ya yükseldi. Bitlis'te Şubat ayında 133 konut el değiştirirken, Mart ayında bu sayı 191 olarak gerçekleşti. Hakkari'de Şubat ayında 16 konut el değiştirirken, Mart ayında bu sayı 54'e yükseldi.

TÜRKİYE GENELİNDE MART AYINDA 105 BİN 476 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 23 konut satışı ve %11,4 pay ile Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve %5,8 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 54 konut ile Hakkari ve 69 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 25 BİN 262 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,5 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 azalışla 58 bin 822 oldu.

Mart ayındaki ipotekli satışların 8 bin 811'i; Ocak-Mart dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 164'ü ilk el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,8 azalarak 80 bin 214 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %76,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 azalışla 224 bin 393 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 32 BİN 899 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 azalarak 32 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,2 azalışla 83 bin 907 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3 azalış göstererek 72 bin 577 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,7 azalışla 199 bin 308 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA MART AYINDA 3 BİN 415 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,7 azalarak 3 bin 415 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 324 konut satışı ile Antalya aldı.

Antalya'yı sırasıyla bin 90 konut satışı ile İstanbul ve 240 konut satışı ile Mersin izledi. Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 175 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 472 konut ile İran, 165 konut ile Irak ve 160 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

Van Bölge Gazetesi