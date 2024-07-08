Bostaniçi Mahallesi Samancılar Mevkisinde 500’lük isale hattında arıza meydana geldiği bildirildi. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, oluşan arıza nedeniyle bugün saat 15.00’e kadar bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceği kaydedildi.

Su kesintisinden Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez, Hamurkesen ve Kıratlı Mahallelerinin etkileneceği bildirildi.

VASKİ açıklamasında; “Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.