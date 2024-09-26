Van’da ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Önceki gün 200 gram pide ekmeğinin fiyatı 8 TL’den 9 TL’ye çıkarken, somun ekmeğin fiyatının da 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren 9 TL olarak satılacağı açıklandı.

Van Lokantacılar Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, ekmek fiyatlarına yapılan zammı, girdi maliyetlerinin yükselmesine bağladı.

Van Lokantacılar Fırıncılar Odası Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, yaptığı açıklamada; “Ekmek üretimindeki girdilerin devamlı artması, una son haftalarda gelen zam, mayanın kolisine bir hafta içinde 200 TL zam gelmesi, elemanın yüksek maaşı, kiraların sık sık artış göstermesi ve geride kalan 20’ye yakın gider kaleminin devamlı artması sonucu ekmek zam talebimiz bakanlıkça olumlu karşılanmıştır. İki gün önce 200 gr. özel üretim pide ekmeğin 8 TL’den 9 TL’ye satılacağını duyurmuştuk. Ayın 30’u pazartesi günü 210 gram somun ekmek satış fiyatı 8 TL’den 9 TL’ye çıkmıştır. Bu fiyat talep edildiği tarihten şimdiye kadar geçen 45 günlük zaman diliminde ekmek üretimdeki girdi fiyatları yine artmış bulunmaktadır. Van esnafları olarak ekmek fiyatımız diğer illere göre hep daha uygundur” ifadelerini kullandı.