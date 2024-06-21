Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2023 yılı sonu itibariyle Türkiye genelinde 2 bin 618 adet sinema salonu bulunurken Van’ın da aralarında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesinde yalnızca 112 sinema salonu bulunuyor.

2023 yılında Türkiye genelinde bulunan sinema salonlarında gösterilen filmleri 31 milyon 5 bin 844 kişi izledi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan sinema salonlarındaki seyirci sayısı ise 859 bin 295 oldu.

VANLILAR SİNEMAYI SEVİYOR

Bölge’de 29 salonla, en çok sinema salonun bulunduğu il olan Erzurum’da seyirci sayısı 208 bin 251 iken yalnızca 12 salonun bulunduğu Van’da seyirci sayısı 200 bin 491 oldu. Van sinema salonu bakımından bölge bazında 4’üncü sırada yer alırken, seyirci sayısı bakımından 2’nci sırada yer aldı.

Bölgede Erzurum ve Van’dan sonra en çok izleyicisi bulunan iller sırasıyla; 174 bin 833 izleyiciyle Elazığ, 69 bin 126 izleyiciyle Malatya, Erzincan, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Kars, Ardahan, Tunceli, Hakkari geldi.

Seyirci sayısı bakımından son sırada yer alan Hakkari’de bulunan 3 sinema salonunda yıl süresince toplam bin 474 kişi film izledi.