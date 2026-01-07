Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu Sibirya soğukları, Van'da hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle birlikte, şehrin önemli su kaynaklarından biri olan Sıhke Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Soğuk havanın etkisiyle buzla kaplanan gölet, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
"Gece sıcaklıkları eksi 11 derece"
Dondurucu soğukların hakim olduğu Van'da termometreler gece eksi 11 dereceleri gösterdi. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tutarken, irili ufaklı dereler dondu. Meteoroloji yetkilileri, dondurucu soğukların hafta boyunca etkisini sürdüreceği konusunda uyardı.
Kaynak: İHA