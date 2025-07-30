Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Van’da sıcaklıklar lokal düşüş seyrinde olacak.

Yurtiçinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken, yapılan meteorolojik değerlendirmelerde Van’da sıcaklık değerlerinin merkez ilçelerde ortalama 5 derece düşmesi bekleniyor. Öte yandan Van’ın Bahçesaray, Çatak, Erciş, Gürpınar ve Muradiye ilçelerinde sıcaklıkların yüksek değerlerde seyretmesi öngörülüyor.

Ülke genelinde ise sıcaklıkların yüksek değerlerde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Van’da 5 günlük hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

30 Temmuz Çarşamba: Sıcak 19/38 C

31 Temmuz Perşembe: Sıcak 20/38 C

01 Ağustos Cuma: Sıcak 20/38 C

02 Ağustos Cumartesi: Sıcak 19/35 C

03 Ağustos Pazar: Az bulutlu 16/33 C

Başkale;

30 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu 20/32 C

31 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 19/30 C

01 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu 18/30 C

02 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 19/29 C

03 Ağustos Pazar: Az bulutlu 18/29 C

Çaldıran;

30 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu 16/33 C

31 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 15/33 C

01 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu 14/33 C

02 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 15/34 C

03 Ağustos Pazar: Az bulutlu 16/32 C

Çatak;

30 Temmuz Çarşamba: Sıcak 17/37 C

31 Temmuz Perşembe: Sıcak 17/38 C

01 Ağustos Cuma: Sıcak 17/37 C

02 Ağustos Cumartesi: Sıcak 17/36 C

03 Ağustos Pazar: Az bulutlu 14/34 C

Edremit;

30 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu 19/31 C

31 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 20/29 C

01 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu 20/28 C

02 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 20/29 C

03 Ağustos Pazar: Az bulutlu 19/26 C

Erciş;

30 Temmuz Çarşamba: Sıcak 18/35 C

31 Temmuz Perşembe: Sıcak 19/37 C

01 Ağustos Cuma: Sıcak 19/37 C

02 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 20/34 C

03 Ağustos Pazar: Az bulutlu 17/33 C

Gevaş;

30 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu 19/34 C

31 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 19/34 C

01 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu 19/34 C

02 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 19/33 C

03 Ağustos Pazar: Az bulutlu 16/31 C

Gürpınar;

30 Temmuz Çarşamba: Sıcak 18/36 C

31 Temmuz Perşembe: Sıcak 18/38 C

01 Ağustos Cuma: Sıcak 19/37 C

02 Ağustos Cumartesi: Sıcak 19/36 C

03 Ağustos Pazar: Az bulutlu 17/33 C

İpekyolu;

30 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu 19/31 C

31 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 20/29 C

01 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu 20/28 C

02 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 20/29 C

03 Ağustos Pazar: Az bulutlu 19/26 C

Muradiye;

30 Temmuz Çarşamba: Sıcak 21/36 C

31 Temmuz Perşembe: Sıcak 21/37 C

01 Ağustos Cuma: Sıcak 21/37 C

02 Ağustos Cumartesi: Sıcak 22/36 C

03 Ağustos Pazar: Az bulutlu 21/33 C

Özalp;

30 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu 16/34 C

31 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 17/32 C

01 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu 16/33 C

02 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 17/34 C

03 Ağustos Pazar: Az bulutlu 15/32 C

Saray;

30 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu 18/33 C

31 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 19/32 C

01 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu 38/32 C

02 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 18/33 C

03 Ağustos Pazar: Az bulutlu 17/33 C

Tuşba;

30 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu 19/31 C

31 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu 20/29 C

01 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu 20/28 C

02 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 20/29 C

03 Ağustos Pazar: Az bulutlu 19/26 C