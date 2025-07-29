Van’da hizmet veren bazı toplu taşıma araçlarında klimaların ya arızalı olması ya da kısa süreli çalıştırılması, bunaltıcı sıcaklarda yolcuları rahatsız ediyor.

Yolcu sayısının fazla olduğu toplu taşıma araçlarında klimanın çalışmaması adeta çileye dönüşüyor. Vatandaşlar, klima sıkıntısı olan araçlarda bu problemin giderilmesini ve sıcak günlerde serin bir yolculuk yapmak istediklerini dile getiriyor.

Ayrıca vatandaşlar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada büyük beğeni toplayan ve sürekli klimaları açık bırakarak araç içerisini serin tutan mavi halk otobüsü şoförünü örnek göstererek, sıcak havalarda tüm şoförlerin bu şekilde duyarlı davranması gerektiğine vurgu yapıyor.

KLİMASIZ YOLCULUK ÇİLEYE DÖNÜŞÜYOR

Van genelinde bazı toplu taşıma araçlarında doluluktan dolayı nefes almanın çok güç hale geldiğini belirten yolcular, sıcak havalarda klimanın çalıştırılmamasının veya arızalı olmasının da yolculuğu çileye dönüştürdüğünü söylüyor.

Toplu taşıma aracını her gün kullandığını belirten bir vatandaş, “Yazın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Hava sıcaklığı 30 derece ve üzerinde seyrediyor. Buna rağmen bazı araçlarda klima ya yok ya da kısa süreliğine açılıyor. Ter içinde kalıyoruz, insanlar rahatsız oluyor...” dedi.

“YAZ AYLARINDA KLİMA KULLANMAK LÜKS DEĞİL”

Bir diğer yolcu ise, “Van’da bazı toplu taşıma araçlarındaki sorunlardan birisi de yaz aylarında klima yetersizliği. Toplu taşıma kamu hizmetidir. Yaz aylarında klima kullanmak lüks değil zorunluluktur. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan bireyler bu durumdan çok etkileniyor.” ifadelerine yer verdi.

Vanlılar, bu sorunun sadece bireysel şikayetlerle değil, sistemli denetimle çözülebileceğini düşünüyor.