Yüksek inşaat binalarında, hava sıcaklıklarının arttığı son zamanlarda bile durmadan çalışan inşaat işçileri zor bir sınav veriyor.

Termometrelerin yüksek dereceleri gösterdiği Van’da, inşaat işçileri kavurucu sıcaklara rağmen ekmek mücadelesi vererek, yoğun mesai harcıyor.

Sıcak havaların çalışma koşullarını olumsuz anlamda etkileyebildiğini belirten İnşaat İşçisi Yasin Usta, “Sabah 07:00’de iş başı yapıyoruz, akşam 17:30’da paydos ediyoruz. Sıcak havalarda çalışmak tabii ki çok zor oluyor. Buranın iklimi kış aylarında çok soğuk, yaz aylarında ise çok sıcak olabiliyor. Koşullar her ne kadar zor olsa da ekmeğimiz için çalışmak zorundayız. Sürekli güneşin altında ya da kış aylarında soğuğun altında çalıştığımız için aslında alışkınız da diyebilirim.” ifadelerini kullandı.

UYARILARDA BULUNULMUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından ise geçtiğimiz yıllarda da sıcak havalardan kaynaklı olarak meydana gelen çeşitli iş kazalarına karşı kamuoyu ile paylaşılan uyarılarda şu bilgiler yer alıyor;

“İnşaat işleri gibi açık alanda yapılan ve yüksek efor gerektiren çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği risklerini artırmaktadır. Sıcak hava sebebiyle başta kalp damar sistemi rahatsızlıkları olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkması ve sıcaklığın vücut üzerindeki etkileri sebebiyle yüksekten düşme ve iş ekipmanı kaynaklı iş kazalarının görülmesi muhtemeldir.”

Aynı zamanda işveren ve ilgili kişiler tarafından sıcak havalarda çalışma koşullarının gözden geçirilip, şartların uygunluğuna göre inşaat ve buna benzer alanlarda çalışan kişiler için önlemlerin alınması gerektiğini şu şekilde bildirmişti;

“Sıcak çarpması, sıcak bitkinliği ve sıcak krampları gibi muhtemel rahatsızlıkların önlenmesi adına sıcak havada çalışma ile ilgili koşullar (çalışma ortamı, yapılan iş ve çalışan özelinde) risk değerlendirmesinde hususi olarak değerlendirilmeli ve inşaat işyerlerinde kalıp, çatı, donatı vb. işçiliği ile uğraşan çalışanlara özel önem verilmelidir. Alınacak genel tedbirlerin yanı sıra işe ara verme, dinlenme zamanı ve sürelerini revize etme gibi hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır.”