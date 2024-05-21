Bu platform ile SGK, sahte iş yerleri ve sigortalıları tespit edip cezaları uygulamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Van'da SGK'nın Yeni Kıskacı: Hapisle Teşviklere Son!

Van'da iş dünyasında devrim niteliğinde bir uygulama başlatılıyor! SGK, sahte iş yerleri ve sigortalıları yakalayarak ciddi yaptırımlar uygulayacak. İşverenlerin ve sigortalıların hapis ve para cezalarıyla karşılaşacağı bu sistem, sosyal güvenliği sağlamak için adeta bir kalkan olacak. Detaylar haberimizde!

SGK Van'da Adım Adım Takip Ediyor: Sahte İş Yerleri İçin Çok Sert Cezalar Geliyor!

Van'da SGK'nın yeni adımıyla sahte iş yerleri ve sahte sigortalılar için korkulu günler başlıyor! Sahte bildirimler yapanlar artık SGK'nın radarında. İşverenlerin hapisle yargılanabileceği bu sistem, iş dünyasında büyük yankı uyandırıyor. İşte detaylar ve cezalar...

Van'da SGK'nın aldığı yeni kararla sahte sigortalılar için korku başladı! SGK'nın kurduğu platform ile sahte sigortalılar ve iş yerleri bir bir tespit ediliyor. Hapis ve para cezalarıyla sert önlemler alınacak. Detaylar ve yaptırımlar haberimizde!

Van'da SGK'nın Yeni Silahı: Sahte İş Yerleri ve Sigortalılar Artık Güvende Değil!

Van'da SGK'nın yeni adımıyla sahte iş yerleri ve sigortalılar için kötü günler başlıyor! SGK'nın hazırladığı platform ile sahtekarlar tek tek tespit edilecek ve cezaları uygulanacak. Hapis ve para cezalarıyla sıkı denetim başlıyor.