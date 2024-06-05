Kurban Bayramı ve yaz tatilinin başlamasına sayılı günler kala, Van’da şehirlerarası otobüs biletlerine zam yapıldı.

Yapılan yeni zamların ardından bazı seferlerde otobüs biletlerinin uçak bilet fiyatlarını geçtiği görüldü. Örneğin 5 Haziran Çarşamba günü (bugün) Van- İstanbul uçak seferi için bazı uçuşlar bin 500 TL olarak görülürken, Van-İstanbul otobüs bilet fiyatı ise 2 bin TL olarak satılıyor.

Daha önce Van-İstanbul, Van-Antalya otobüs biletleri bin 700 T’den satılırken, zamlı tarifeden sonra bu hatlar için bilet fiyatları 2 bin TL’ye yükseltildi.

Van-Ankara arası otobüs bilet ücreti dün itibariyle bin 300 TL iken bugün itibari ile bu hatta bilet fiyatı da bin 500 TL’ye çıktı.

Van - İzmir arası otobüs bileti dün bin 700 TL iken, zamlı tarifeden sonra fiyatı 2 bin 200 TL olarak belirlendi.

Şehirlerarası otobüs bilet ücretlerine zam yapılması, bayram öncesi seyahat planı olanları zorlayacağa benziyor.