AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’nun açıklamalarıyla heyecan dorukta!

Van’da Sağlıkta Büyük Değişim!

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, gazetecilerle yaptığı toplantıda Van’da devam eden yatırımlar hakkında bilgi verirken, özellikle Şehir Hastanesi projesine dikkat çekti. Türkmenoğlu, “Van, sağlık yatırımları açısından büyük adımlar atıyor. Mevcut hastanelerimize ek olarak, 800 yataklı ve 220 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir hastane inşa ediyoruz,” dedi. Bu dev proje, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanında bir sağlık kampüsü olarak yükselecek.

Müjde Sağlık Bakanı’ndan!

Türkmenoğlu, Şehir Hastanesi’nin tam anlamıyla bir sağlık merkezi olacağını ve her alanda hizmet vereceğini belirtti. Ayrıca, projenin tamamlanmasının ardından müjdenin bizzat Sağlık Bakanı tarafından verileceğini duyurdu. Van halkı, bu büyük açılışı heyecanla bekliyor!

Üç Yeni Hastane Daha Geliyor!

Van’ın sağlık yatırımları sadece Şehir Hastanesi ile sınırlı değil. Türkmenoğlu, Erciş’e 200 yataklı, Muradiye’ye 150 yataklı ve Başkale’ye 75 yataklı yeni hastanelerin yapılacağını açıkladı. Bu yatırımlarla birlikte, Van’ın sağlık altyapısı daha da güçlenecek.

Van, sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşıyor! Yeni hastaneler ve Şehir Hastanesi ile Van’ın sağlık hizmetleri artık çok daha güçlü ve erişilebilir olacak. Sağlıkta yeni bir çağ başlıyor!