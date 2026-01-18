Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van’da artan ruhsatsız saç ekimi uygulamalarına ilişkin uyarılarda bulundu. Saç ekimi işlemlerinin yalnızca bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış merkezlerde yapılabileceğini belirten Tosun, bunun dışındaki tüm uygulamaların kaçak olduğunu söyledi.

Van’da işlek caddelerde saç ekimi adı altında faaliyet yürüten ofis ve bürolara yönelik çok sayıda şikayet aldıklarını aktaran Op. Dr. Tosun, bu yerlerin merdiven altı olduğunu ve tespit edilen işletmelerin kapatıldığını ifade etti.

“ÇOK SAYIDA ŞİKAYET ALIYORUZ”

Tosun, vatandaşların ruhsatsız yerlere yönelmemesi gerektiğini belirterek, talep oldukça bu tür uygulamaların yaygınlaştığını dile getirdi.

Op. Dr. Tosun, “Sağlık faaliyeti adı altında açılan ancak amacı tamamen ticari olan yerler var ve bunların bir kısmı saç ekimi adı altında faaliyet gösteriyor. Özellikle işlek yerlerde vatandaşların bu merkezlere yönlendirildiğine dair çok sayıda şikayet alıyoruz. Saç ekimi işlemlerinin hastane bünyesinde yapılması gerekirken, ofis ve büro şeklinde çalışan yerlerde de bu işlemlerin yapıldığını görüyoruz. Güzellik merkezleri ve lazer epilasyon yerleri belediyeler ya da esnaf odaları tarafından ticari işletme olarak ruhsatlandırılıyor ve İl Sağlık Müdürlüğü bu aşamada yer almıyor. Ancak bu merkezlerde enjeksiyon, dolgu ve botoks gibi invaziv işlemlerin yapılması yasak. Denetimlerimiz şikayet üzerine yapılıyor ve yetkisiz sağlık hizmeti sunduğunu tespit ettiğimiz tüm işletmeleri kapatıyoruz.” şeklinde konuştu.

“BAKANLIK BU SÜRECİ SIKI ŞEKİLDE TAKİP EDİYOR”

Van’da ruhsatlı olarak saç ekimi yapabilen yalnızca iki merkez bulunduğunu ifade eden Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Tosun, şunları aktardı:

“Saç ekimiyle ilgili işlemler yalnızca bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış merkezlerde yapılabilir. İlimizde ruhsatlı olarak saç ekimi yapabilen sadece iki merkez var. Bunun dışındaki tüm uygulamalar merdiven altıdır ve tespit ettiğimiz yerleri kapatıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, ruhsatsız yerlere başvurmamalarıdır. Bakanlık bu süreci sıkı şekilde takip ediyor, işlem öncesi ve sonrası kayıtlar sisteme yükleniyor ve olası komplikasyonlar izleniyor. Buna rağmen kaçak faaliyet gösteren yerler var ve biz bunları sahada ve sosyal medya üzerinden tespit ederek kapatıyoruz.”