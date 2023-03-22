İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesi ilçe sınırlarındaki denetimler arttırıldı. Toplumun güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetim yapan ekipler; fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe genelinde farklı noktalarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartlarının kontrolü, ürün ve malzemeleri saklama şartları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimler sonucunda, eksikliği tespit edilen işletmelere tespit tutanağı düzenlendi. Eksikliği tespit edilen işletmelere verilen süre sonunda eksiklikleri giderilmediği takdirde ilgili yasalar çerçevesinde cezai işlemler uygulanacağı bilgisi verildi. Belediye ekipleri Ramazan ayı boyunca ilçe sınırlarında denetimlerini sürdürecek.iha