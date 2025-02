Ramazan ayı öncesi vatandaşlar çarşı pazarda alışveriş yoğunluğu oluşturuyor. İftar ve sahurda aile bütçelerine uygun sofralar kurmak isteyen vatandaşlar, bu doğrultuda alış veriş yapıyor.

Ramazan ayında hem misafir davetleri hem de daha özel sofralar için kırmızı ete de ilgi arttı. Ancak son 1 aydır et fiyatlarında bir miktar yükseliş olduğu gözlendi.

“SON BİR AY İÇİNDE YAKLAŞIK 100 TL ZAM YAPILDI”

Ramazan ayının gelmesiyle beraber kırmızı ete olan talebin arttığını belirten Kasap Ali Baday, “Serbest piyasa olduğu için Ramazan öncesi et fiyatlarına 50TL ile 100 TL arasında zam yapıldı. Van’da büyükbaş hayvan sayısının azlığı ve kesimin de çok düşük olmasından dolayı Van’a dışarıdan da et getiriliyor. Bizlere ulaşana kadar maalesef fiyatlar da yükseliyor. Son bir ay içerisinde et fiyatlarına yaklaşık 100 TL zam geldiğini söylemek mümkün. Zamlı fiyatlara vatandaş tepkili ancak ramazan ayının gelmesi nedeniyle ete rağbet artmış durumda” dedi.

ET FİYATLARI

Vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirten Kasap Baday, “Kırmızı et piyasası serbesttir. Besici dilediği fiyatı belirleyerek satış yapıyor. Kimi kasaplar maliyetleri göz önünde bulundurarak mevcut piyasanın altında veya üstünde satış da yapabiliyor. Şuanda kemiksiz kuzu eti 500 TL iken, kemikli kuzu eti 450 TL’den satılıyor. Dana eti kemiksiz 600 TL, kemikli ise 500 TL. Kıymanın ise az yağlı veya normal yağlıya göre 400-450 TL arasında fiyatı değişkenlik gösteriyor. Fiyatları gören vatandaş da doğal olarak yüksek buluyor” sözlerine yer verdi.

“ÜRÜNLER ZAMLI GELİYOR”

15 yıldır kasap olarak çalıştığını aktaran Kasap İslam Gezer ise, “Her yıl olduğu gibi Ramazan ayı öncesi maalesef bizlere ürünler zamlı olarak geliyor. Dana kemiksiz eti 580 TL’den satarken dana kemikli 480 TL. Kuzu eti ise kemiksiz 550 TL, kemikli 450 TL olarak satışı oluyor. Bununla beraber ramazan ayında rağbet gören dana ciğeri 450 TL, kuzu ciğerini ise 400 TL’den satışını gerçekleştiriyoruz.” dedi.

“GEÇEN YILA GÖRE TALEP DÜŞTÜ”

Kırmızı et talebinin normal seviyelerde olduğunu ifade eden Gezer, “Vatandaşın alım gücü düşük. Bununla beraber son günlerde şiddetli soğuklar olduğu için insanlar çok dışarı çıkmıyor. Bu durum satışlarımızı etkiliyor. Yoğunluğun önümüzdeki günlerde artmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıla göre de satışlar düşmüş durumda. Ramazan öncesi bizlere zam yapılacağına dair bilgi geldi. Şu an satışını gerçekleştirdiğimiz ürünler zamlı ürünler, buna rağmen bizler zamlı satmadık…” ifadelerine yer verdi.

Kasaplarda et fiyatlarını soran vatandaşlar ise, fiyatların çok yüksek olduğunu dile getiriyor.