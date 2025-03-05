Hayırseverler tarafından siparişi verilen Ramazan kolileri (kumanya), özenle hazırlanıyor ve talepte bulunan veya tespit edilen maddi durumu iyi olmayan ailelere ulaştırılıyor.

Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar, dernekler aracılığıyla veya marketler aracılığıyla destek sunarken çoğu zaman da nakdi destekte bulunup alışveriş tercihini ailelere bırakıyor.

Hayırseverlerin belirlemiş oldukları miktar karşılığında aileler marketlerde kendi istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda alışverişlerini gerçekleştirebiliyor.

Bunun yanında birçok aileye de ramazan kolileri ulaştırılıyor. Hazırlanan kolilerin fiyatları da içerisindeki ürünün markası, gramajı ve çeşitliliğine göre değişkenlik gösterebiliyor.

RAMAZAN KOLİLERİNDE NELER VAR? FİYATLARI NE KADAR?

Hazırlanan Ramazan kolilerinin içerisindeki ürünlerde değişkenlik olabiliyor. Bazı kolilerde yaklaşık 10 çeşit ürün yer alırken bazı kolilerde ise 20 ve üzeri çeşitlilikte ürün olabiliyor. Peki kolilerde hangi ürünler yer alıyor?

Ramazan erzak paketi içerisinde genellikle; sıvı yağ, un, toz şeker, makarna, şehriye, zeytin, mercimek, nohut, bulgur, çay, salça, pirinç, kahvaltılık çikolata, peynir, tahin, pekmez, helva, tuz ve çorba çeşitleri gibi ürünler yer alıyor.

Kolilerin içeriğine göre fiyatlarında değişkenlik oluyor. İçeriğine göre 500 TL’den başlayan ramazan kolilerinin fiyatı 2 bin-3 bin TL’yi buluyor. Daha bol çeşitli ve gramajı fazla olan kolilerin fiyatı ise 5 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor.

“KOLİLERDE EN EZ 10 ÜRÜN YER ALIYOR”

Wanhaber’e konuşan bir market sorumlusu Evren Tübek, ramazan kolilerine ilişkin bilgi verdi.

Tübek; “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mübarek Ramazan ayı için kolilerimizi hazırladık. Bizde 2 çeşit koli bulunuyor. İçerisinde yaklaşık 10 ürün var. Kolilerimizden biri 525 TL iken diğeri 625 TL. Aralarındaki fark içerisinde bulunan ürünlerin markalarından kaynaklıdır. Koliler hayırseverler tarafından hazırlatılıyor. Bazı hayırseverler kendileri kolileri hazırlatıp dağıtımını gerçekleştirirken bazıları ise ücretini ödeyip hazırlatıyor ve bizler aracılığıyla dağıtılmasını talep ediyor.” dedi.

“GÜNLÜK 50 ADET KOLİ DAĞITIMI YAPIYORUZ”

Tübek, şunları söyledi; “Kolilerimizde vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hem sahur hem de iftar vaktinde tüketilebilecek ürünler yer alıyor. Yağ, un, toz şeker, tuz, salça, makarna, mercimek, nohut, bulgur, çay, pirinç, zeytin, tahin, fasulye ve hazır çorba gibi çeşitler yer alıyor. Hayırseverlerin istekleri doğrultusunda 2 bin TL ve üzerinde de hazırladığımız koliler oluyor. Hayır işlemi olduğu için kişi imkânı doğrultusunda destek sağlıyor. Ramazan ayının ilk gününden bu yana da günlük 50 ve üzeri koli dağıtımı da gerçekleştiriyoruz.”

“RAMAZAN KOLİLERİ ÇOK AMAÇLI VE KALİTELİ OLMALI”

Ramazan ayında hazırlanan kolilerin çok amaçlı ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması gerektiğini belirten vatandaş Gürkay Akdoğan ise, “Hayır yapıldığı için kalitesiz ürünler yerine daha kaliteli ürünler ve ailenin isteği, ihtiyacının olduğu alanlardan oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bazı kolilerde kullanılmayacak ürünler yer alabiliyor. Bu yönden hayır yapılacak ise aileler marketlere götürülmeli, ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda alışveriş yaptırılmalıdır. Bununla beraber koli dağılacaksa da içerisinde ailenin uzun süre ihtiyacını giderebileceği çeşitler olmalı…” dedi.