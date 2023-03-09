Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cezmi Meral, gazetecilere, kanser hastalarına hizmet verilen Radyasyon Onkolojisi Ünitesinin 2016'da kurulduğunu söyledi.

Çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmet verdiklerini belirten Meral, şunları kaydetti:

"Hastalar buraya radyoterapi için geliyor. Merkez kurulmadan önce hastalar il dışına gidiyordu. Merkezimizde 2 radyasyon onkoloji uzmanı, bir sağlık fizikçisi, 8 sağlık teknikeri, bir hemşire, iki tıbbi sekreter ve temizlik personelleri görev yapıyor. Hastalar aynı gün muayene ediliyor ve planlama yapıldıktan sonra tedavilerine başlanıyor."

Radyasyon Onkoloji Sorumlusu Uzman Dr. Ertuğrul Şentürk ise günde 30 hastaya hizmet verdiklerini ifade etti.

Yılda yaklaşık 500 hastaya radyoterapi hizmeti sunduklarını aktaran Şentürk, "Radyoterapi ihtiyacı olan hastaların yüzde 90'ına kliniğimizde cevap verebilmekteyiz. Hastalar bize randevusuz başvurabiliyor. Aynı gün çekim ve simülasyon işlemlerini tamamlıyoruz ve ortalama 2-3 günde radyoterapilerine başlıyoruz. Hastalarımızın yaklaşık yüzde 70'i 'küratif' hasta dediğimiz iyileştirilebilir, hastalıktan kurtarılabilir kişilerden oluşturmaktadır. Hastalarımızın yüzde 60'ında iyileşme sağlanıyor.

Kalan diğer hasta grubumuzun yüzde 30'unda hastalık şikayetlerini azaltacak radyoterapileri uygulamakta ve yaşam sürelerine katkı sağlamaktayız. Diğer onkoloji bölümlerimiz olan tıbbi ve cerrahi onkoloji bölümleriyle koordinasyon içinde hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaktayız." diye konuştu.AA