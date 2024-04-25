Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ev sahipliğinde Mühendislik Fakültesinde dün açılan sergide öğrenciler hazırladıkları 105 projeyi sergiledi.

Yapılan değerlendirmenin ardından projeleri dereceye giren öğrenciler için YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Burada konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, öğrencilerin hazırladığı projelerin hepsinin birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin bire bir katıldığı, yürütücüsü olduğu, öğretmenlerinin destek olduğu projeleri çok önemsediklerini belirten Baydaş, şunları kaydetti:

"Bugün de ödül törenindeyiz. Başvuru sayımız çok iyi. Bu anlamda projelere destek olan tüm Milli Eğitim Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Başından itibaren bunun belli planda değerlendirme süreci var. Akademisyen hocalarımıza da değerlendirme sürecinde katkı sundukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü her bir projenin değerlendirme süreci de hassasiyetle yapılıyor. Bu projelerde ödül almanız önemli ama en önemlisi katılmanız, buraya da gelip bu cesareti göstermeniz."

Konuşmaların ardında projeleri ile dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.