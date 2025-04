Hizmet içi eğitim kapsamında görev yoğunluğuna göre düzenlenen eğitimlerde 650 polis uygulamalı ve teorik eğitimler alıyor.

Eğitimlerin ardından Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde, toplumsal olaylara müdahale eğitimi kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği yasa dışı gösteri yapan bir grup ile polisler arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylar sırasında lastik yakarak taş atan göstericilere polisler müdahale ederek dağılmalarını sağladı.

Çevik Kuvvet Şubesi Eğitim Büro Amiri Başkomiser Yıldız Gürtekin, basın mensuplarına, ülkede yaşanan tüm olayları ve yapılan müdahaleleri eğitimlerde değerlendirdiklerini belirtti.

Toplumsal olaylarda, mitinglerde, spor müsabakalarında ve konserlerde görev aldıklarını anlatan Gürtekin, şöyle konuştu:

"Kanunların bize verdiği yetki çerçevesinde görev yapıyoruz. Her fırsatta eğitim düzenliyoruz. Personelimizi geliştirerek daha profesyonel hale getirmeye çalışıyoruz. Her olay bizim için ders niteliği taşıyor. İlk defa görev alacak arkadaşlarımızı uzun süreli bir eğitim süreci bekliyor. Hem alanda nasıl müdahale yapılması gerektiği hem de mühimmatların kullanımıyla ilgili alanında uzman hocalar tarafından haftalar süren eğitimlere tabi tutuyoruz. Toplumsal olaylarda kullandığımız zırhlı müdahale araçlarımızı ve her türlü mühimmatı kullanmak için eğitim almak gerekiyor."

Eğitimlerin personel açısından önemli olduğunu dile getiren Gürtekin, "Personel nerede, ne zaman ve nasıl müdahalede bulunması gerektiğine hakim bir şekilde alana çıkarılıyor. İlk olarak amirlerinin talimatı olmadan bireysel bir müdahalede bulunmaması gerektiğini bilmek zorunda. İlimizde görev aldığımız bütün organizasyonlarda çok özverili ve profesyonel bir şekilde görev yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz." dedi.