Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişmesini kolaylaştırmak ve sağlık alanında hizmet kalitesinin artması hedeflenen uygulama ile S.B.Ü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde mesai sonrası vatandaşlara poliklinik hizmetleri verilecek.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre sağlık hizmeti verecek poliklinikler şunlar olacak;

S.B.Ü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi hafta içi her gün saat 17.00 ile 20.00 saatleri arasında:

Çocuk Cerrahi, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Gastroenteroloji, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Nükleer Tıp, Ortopedi ve Travmatoloji, Perinatoloji, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Patoloji, Kulak Burun Boğaz, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji.

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hafta içi her gün saat 16.00 ile 22.00 saatleri arasında 12 poliklinik.

Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 16.00 ile 22.00 saatleri arası, hafta sonu ise Cumartesi ve Pazar günleri saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında 4 poliklinik.