Havaların ısınması ile birlikte Van’da piknikçiler de sezonu açtı. Ancak özellikle beyaz ve kırmızı et fiyatlarının yüksekliği nedeniyle piknik yapmak oldukça masraflı bir aktiviteye dönüştü.

PİKNİK MALZEMELERİNİN FİYATI

Pikniklerin vazgeçilmezi olan semaver ve mangal geçtiğimiz yıl 200 TL’den satılırken bu yıl fiyatları 350 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Mangal kömürü ise 50 ila 150 TL arası değişkenlik gösteriyor. Özellikle et ve tavuk gibi temel piknik malzemelerinin yüksek fiyatları ise mangal keyfini olumsuz etkiliyor.

Ortalama dört kişilik bir ailenin, mangal için et veya tavuk ile birlikte diğer malzemeleri alması 500 ile bin 500 TL arasında değişiyor. Tercihe göre bu rakam daha da artabiliyor. Bununla beraber araç yakıtı ve yer ücreti eklenince piknik keyfi daha başlamadan kaçıyor!

YER ÜCRETLERİ!

Vatandaşların en çok dert yandığı durumlardan biri de yer ücretleri. Gönül rahatlığıyla serinleyip dinlenecekleri yerlere ödenen ücretler keyif kaçırıyor. Birçok yerde küçük araç ve büyük araçlar için farklı farklı fiyatlar uygulanırken bazı yerler ise kişi sayısına göre ücretlendirme yapıyor.

“TAVUK ETİ FİYATLARI YÜKSELDİ”

9 yıldır tavuk eti satıcılığı yapan Necmi Özdemir isimli esnaf, “Geçtiğimiz yıllarda tavuk etinin fiyatı gayet uygundu. İnsanlar hem evleri için hem de pikniğe gittikleri zaman ekonomik endişe duymadan tavuk eti alabiliyordu. Özellikle yaz sezonunda piknikçiler, dilediğince tavuk eti alıyordu ve göl kenarında keyif sürebiliyordu. Ama maalesef son zamanlarda hayat pahalılığı her şeyin önüne geçti. Tavuk etinde de fiyatlar çok yükseldi. Şu an mangallık tavuk etinin kilosu 190-200 TL’den başlıyor. Bu da piknik keyfi yapmak isteyenlerin canını sıkıyor” ifadelerini kullandı.

Semaver, mangal, ızgara satıcıları da, “Malzemelerin yüksek fiyatlardan gelmesinden dolayı satışları da etkiliyor. Bu da maalesef piknik keyfi yapmak isteyenleri zorluyor” diye kaydettiler.