Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından bu yıl 2.si düzenlenecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarının açılmasına kısa bir süre kala fuar hakkındaki detaylar da yapılan lansman toplantısıyla netleşmeye başladı.

50’den fazla firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarında, Van ile çok yönlü bağlantısı olan komşu ülke İran da stant açacak. Yine fuara ülkemiz genelinde birçok ilden de katılım olacak.

PEYNİRLER YARIŞACAK

Düzenlenecek olan fuar kapsamında peynirler de yarışacak. En güzel peyniri seçmek için jüri üyeleri zor bir sınav verecek.

Dikkat çekmesi beklenen yarışmaya ilişkin konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “Yöremiz hayvancılık ile meşhur olduğu için, fuar kapsamında spesifik anlamda peynir yarışması da düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl genel yemek yarışması düzenlemiştik ve renkli görüntülere sahne olmuştu. Bu yıl ise sadece bölgemizde üretilen peynir ile sınırlı olmamakla beraber tüm Türkiye’den yani 81 ilden katılımcılarla açık peynir yarışması yapacağız.” dedi.

12-15 Eylül tarihleri arasında Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarı renkli yarışmalar, konserler ve çocuk şenliklerine ev sahipliği yapacak.