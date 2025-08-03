Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Van’a ait 2025 yılı Ocak-Mayıs dönemi petrol verilerini açıkladı.

Van’da 2025 yılının ilk beş ayında motorin, fuel oil, havacılık ve denizcilik yakıtlarını kapsayan petrol tüketimi toplamda 68 bin 908,59 ton olarak kaydedildi.

Aylık verilere göre Van’da, 2025 yılı Ocak ayında 11 bin 996,29 ton, Şubat ayında 11 bin 569,30 ton, Mart ayında 13 bin 211,06 ton petrol kullanımı gerçekleşti. 2025 yılı Nisan ayında 15 bin 537,10 ton ve Mayıs ayında ise 16 bin 594,84 ton petrol kullanımı oldu.

EPDK raporlarına göre, Van’da enerji tüketimi mevsim ve sektörel durumlara bağlı olarak artış gösterdi.

Türkiye’de ise 2025 yılının ilk 5 ayında toplam 12,9 milyon petrol kullanımı gerçekleşti. Türkiye’de 2025 yılının ilk beş ayında toplam 12.962.598,57 ton petrol tüketilirken, Van’da aynı dönemde 68 bin 908,59 ton petrol kullanıldı. Bu verilere göre, Van’ın petrol tüketimi, Türkiye genelindeki tüketimin yaklaşık yüzde 0,53’ünü oluşturdu.