Meteoroloji tarafından yayımlanan verilere göre yarın Van’ın Çaldıran, Erciş ve Muradiye ilçeleri gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkisine girecek.

Alınan tahmini verilere göre hava sıcaklıklarının Van genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinde yer yer sert rüzgar şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Van’da yarın hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Parçalı bulutlu

Başkale: Parçalı bulutlu

Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak: Parçalı bulutlu

Edremit: Parçalı bulutlu

Erciş: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş: Parçalı bulutlu

Gürpınar: Parçalı bulutlu

İpekyolu: Parçalı bulutlu

Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp: Parçalı bulutlu

Saray: Parçalı bulutlu

Tuşba: Parçalı bulutlu