Meteoroloji tarafından yayımlanan verilere göre yarın Van’ın Çaldıran, Erciş ve Muradiye ilçeleri gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkisine girecek.
Alınan tahmini verilere göre hava sıcaklıklarının Van genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinde yer yer sert rüzgar şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Van’da yarın hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray: Parçalı bulutlu
Başkale: Parçalı bulutlu
Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak: Parçalı bulutlu
Edremit: Parçalı bulutlu
Erciş: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gevaş: Parçalı bulutlu
Gürpınar: Parçalı bulutlu
İpekyolu: Parçalı bulutlu
Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp: Parçalı bulutlu
Saray: Parçalı bulutlu
Tuşba: Parçalı bulutlu