Türk Patent ve Marka Kurumu 2023 yılı patent istatistikleri verilerine göre Van’da patent başvuru sayısında azalma oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınan verilere göre Türkiye’de geçtiğimiz sene 8 bin 663 patent başvurusu yapıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun aktardığı verilere göre 3 bin 526 patent başvurusu ile İstanbul ilk sırada yer alırken, bin 327 başvuru ile Ankara ikinci, 509 patent başvurusu ile Bursa üçüncü sırada yer aldı.

Bayburt’ta 2023 senesinde hiç patent başvurusunda bulunulmazken, Hakkari, Sinop ve Kilis 1’er patent başvurusu ile en son sırada yer aldı.

VAN’DA BAŞVURU SAYISI DÜŞTÜ

2022 yılında 35 tane patent başvurusu yapan Van’da bu oran 2023 yılında yüzde 57 gerileyerek 15’e düştü.

2023 patent verilerine göre Van, 15 başvuru ile ülkemiz genelinde 36. sırada yer alırken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla patent başvurusuna sahip 4. il oldu. Erzurum 125 başvuru ile ülke sıralamasında 9. sırada yer alırken, bölgede 1. sıraya yerleşti.

2023 yılı verilerinin yanı sıra illerin 1995 yılından bu yana aldığı toplam patent sayısını da kamuoyu ile paylaşan Türk Patent ve Marka Kurumu’nun paylaştığı diğer bilgilere göre Van’ın 29 yılda yaptığı toplam başvuru sayısı ise 142 olarak kayıtlara geçti.