Van'da Parklar Kaderine Terk Edildi

Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü önünde bulunan ve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edilen ve bakımsız durumda olan park, adeta kaderine terk edildi. Parkta bulunan çarkların büyük bir bölümü kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edilirken, kullanılabilecek olan çardaklar ise çöplükten geçilmiyor.

Edremit ilçesindeki Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü önünde bulunan parkın olumsuz görüntüsü vatandaşlar tarafından tepkilere yol açıyor. Kent genelinde bazı parkların pislik içinde olması duyarlı vatandaşların tepkisini çekiyor. Kentteki belediye yetkililerine seslenen vatandaşlar parkların temizlenmesini istedi. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar daha çok parklarda zaman geçirmeye başladı.

Parklarda yiyip içen kimi vatandaşlar çöplerini parklara atarken, günlerce temizlenmemesi nedeniyle parklar pislik içinde kalıyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü önündeki parkta da manzara farklı değil. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü önündeki parkta, piknik yapan ve çöplerini gelişini güzel atan vatandaşlar, adeta parkı kullanılamaz hale getirdi. Çöplerin temizlenmemesi ve parkın bakımsız kalması bölgeyi ziyaret eden duyarlı vatandaşların tepkisine neden olurken, parkların bakımsız bırakılması ise adeta bir çöplüğü andırıyor.

"PARKLAR MAALESEF PİSLİK İÇİNDE"

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte evlerinde oturmayan vatandaşlar dışarı çıkıp parklarda zaman geçiriyor. Parka gelen vatandaşlar yediği içtiği ürünlerin çöplerini parka bırakıp gidiyor. Çekirdek kabuklarının etrafa yayıldığı parklarda pet şişelerde yere atılmış durumda. Parklar maalesef pislik içinde, kimi kendini bilmez vatandaşlar yediği içtiği ürünlerin çöplerini parka bırakıp gidiyor.

Aslında çöp kutuları var, yedikten sonra alıp çöpe atsalar parkları temiz olur ama maalesef öyle bir durum olmuyor. Yaz döneminde parklarda çok fazla insan oluyor, özellikle akşam saatlerinde birçok kişi parkları tercih ediyor. Her gün parklar temizlenirse bu görüntüler ortaya çıkmaz ve parklar temiz gözükür. Bunun için belediye yetkililerinin daha dikkatli olması gerekiyor. Parkların temizliğine önem vermelidir" diye konuştu.

"PARKTA BULUNAN 25 ÇARDAKTAN 4'ÜNÜN YERİNDE YELLER ESİYOR"

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü önünde bulunan ve kaderine terk edilen parkla ilgili açıklamalarda bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret Borsası Eski Başkanı Vanlı İş Adamı Feridun Irak, "Karayolları 11. Böl Müdürlüğü halkın parasıyla kendiniz için yaptığınız lüks yerleşkenizde keyif içinde yaşarken, hemen yanı başınızda bulunan halkın faydalanacağı parkı kaderine terk ettiniz.

Çok defa dile geldi bir şey değişmedi. CİMER'e yazmak kaldı. Parkta bulunan 25 çardaktan 4'ünün yerinde yeller esiyor. Geriye kalanların tamamının masa, oturak ve çerçeveleri sökülmüş. Çimenler kurumuş. Oysaki kendi yerleşkelerinin peyzajının bakımını yapan onlarca görevli var. Bekçileri var" ifadelerini kullandı.