Türk Mutfağı Haftası nedeniyle, 21-27 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle bu yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında, “Türk Mutfağı Haftası” etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında 21 Mayıs Salı günü saat 13:00’te Van Ticaret ve Sanayi Odasında “Geçmişten Geleceğe Van Mutfağı Paneli ve Coğrafi İşaretli Ürünler Sergisi” düzenlenecek.

21 Mayıs’ta düzenlenecek Geçmişten Geleceğe Van Mutfağı Panelinde VANTSO Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Atacan, Coğrafi İşaretli Ürünlere ilişkin sunum yapacak.

Prof. Dr. Elvan Ocak’ın “Gastronominin Turizme Katkısı”nı anlatacağı panelde, Şef Adem Ergin “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Turizme Katkısı”ndan söz edecek.

Panelde Şef Sinan Pulat “Gastronomide STK’nın Önemi”ni, Şef Ali Geyik “Atıksız Mutfak”ı anlatacak.

Tariria Genel Müdürü Özgür Boz’un “Tarladan Tabağa” başlığı ile yapacağı sunumun ardından Elite World Oteli Genel Müdürü Oktay Aksoy “Konaklama Sektöründe Van Kahvaltısının Önemi”ne vurgu yapacak.

Panelde işletmeci Kenan Coşkun “Sokakta Van Kahvaltısı” ve işletmeci Fariz Gül de “Van Kahvaltısının Geçmişini” konu edinecek.

Panel sonunda coğrafi işaretli ürünler sergilenecek ve ikramlarda bulunulacak.

Türk Mutfağı haftasında; 22 Mayıs Çarşamba günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Uzman Personeli tarafından ilk ve ortaöğretim öğrencilerine coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılması etkinliği, 23 Mayıs Perşembe Günü saat 13.00’te Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerine Şef Adem Ergin, Şef Sinan Pulat, Şef Ali Geyik ve Şef Okan Okur tarafından Workshop ve 24 Mayıs Cuma günü saat 13.00’te ise Tariria Kültür Sanat Gastronomi’de Şef Okan Okur tarafından YYÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlenecek.