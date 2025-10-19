Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığının özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda, ücretsiz servislerle evlerinden alınan bireyler, Hacıbekir Kültür Merkezi Konferans Salonu'na getirildi.

Etkinlikte, palyaço gösterisi yapıldı, müzik dinletisi sunuldu, daha sonra Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Konservatuvarının "İki Bavul Dolusu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Etkinlikte özel gereksinimli bireylere ikramda bulunudu.