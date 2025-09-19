Van Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinin daha güvenli ve verimli hale gelmesi için harekete geçen Ulaşım Dairesi Başkanlığı, özellikle halk otobüsleri ve dolmuşların kullandığı durak alanlarında boyama ve düzenleme çalışmaları yürütüyor.

Maraş Caddesi'nde başlatılan uygulama, kent genelindeki ana arterlerde de hayata geçirilecek. Durak cepleri, yol kenarındaki indirme-bindirme alanları, modern ve dikkat çekici bir şekilde boyanarak hem görsel bir yenilik sağlanıyor hem de sürücüler için farkındalık oluşturuluyor.

Trafik ve Ulaşım Teknolojileri Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarla trafik güvenliği ve akışının sürekliliğini sağlamayı hedefliyor. Yetkililer, sürücülere uyarıda bulunarak, duraklara araç park edilmemesi gerektiğini vurguladı. Duraklara park eden araç sahiplerine ise trafik ihlali kapsamında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.