Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van’a ilişkin İşletme (Bakanlık) Belgeli Tesis Konaklama İstatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilerde işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine ait geliş sayıları, geceleme verileri, ortalama kalış süreleri ile doluluk oranları yer aldı.

Nisan 2026’ya ilişkin raporda, yerli ve yabancı turistlerin konakladığı bakanlık belgeli otel, termal otel, müstakil termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel ve kampinglere ait veriler yer aldı.

İşletme belgeli tesis istatistiklerine göre Van’da Nisan 2026 döneminde toplam 43 bin 185 geliş kaydedildi. Mart ayında 40 bin 191 olarak açıklanan toplam geliş sayısı, bir ayda 2 bin 994 kişi artarak yüzde 7,45 yükseldi. Nisan ayında tesislere gelen ziyaretçilerin 15 bin 900’ünü yabancı, 27 bin 285’ini ise yerli turistler oluşturdu.

Aynı dönemde toplam 80 bin 317 geceleme gerçekleşti. Gecelemelerin 32 bin 438’i yabancı, 47 bin 879’u ise yerli turistler tarafından yapıldı. Mart ayında 75 bin 753 olarak kaydedilen toplam geceleme sayısı ise Nisan ayında 4 bin 564 artış göstererek yüzde 6,03 yükseldi.

Nisan ayı boyunca bakanlık belgeli tesislerde toplam doluluk oranı yüzde 35,16 olarak hesaplandı. Bu oranın yüzde 14,20’sini yabancı, yüzde 20,96’sını ise yerli turistler oluşturdu.

Van’daki ortalama kalış süresi yabancı turistlerde 2,04 gün, yerli turistlerde 1,75 gün olarak belirlenirken, tüm ziyaretçiler dikkate alındığında ortalama kalış süresi 1,86 gün olarak kayıtlara geçti.