Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Van Kalesi'nin güneyinde yer alan Eski Van Şehri'nde kazı çalışmaları aralıksız sürüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu başkanlığında 15 kişilik bir ekiple yürütülen kazılarda, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait önemli belgeler ortaya çıkarılıyor. M. Ö. 3 binli yıllardan itibaren farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan ve yaklaşık 450 bin metrekarelik bir alana kurulu olan Eski Van Şehri'nde, 2024 yılında başlatılan çalışmalar bu yıl özellikle kentin güneybatı köşesinde yoğunlaştı. Burada Sultan Abdülaziz döneminde inşa edildiği bilinen Osmanlı kışlasında gerçekleştirilen kazılarla hem mevcut tarihi bilgiler doğrulanıyor hem de yeni kalıntılara ulaşılıyor.

"Kışlanın Sultan Abdülaziz döneminde inşa edildiğini biliyoruz"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu, 2025 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına başlanan kazı çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Terzioğlu, "Bu yıl, kentin güneybatı köşesinde yer alan Osmanlı dönemine ait bir kışla yapısı üzerinde yoğunlaştık. Söz konusu kışlanın Sultan Abdülaziz döneminde inşa edildiğini biliyoruz. Bu bilgiyi hem Osmanlı arşiv kayıtlarından hem de bazı tarihi görsel verilerden öğrenmiştik. Elimizdeki verileri arkeolojik kazılarla doğruluyor, hatta kimi zaman yeni bilgilerle pekiştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Son derece stratejik veriler sunuyor"

Şu anda kışlanın kapısının bulunduğu doğu cephesinde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını dile getiren Terzioğlu, "Yaklaşık 15 kişilik uzman ekibimizle çalışmalar devam ediyor. Burada belli bir yüksekliğe kadar taş örgülü duvarlar, onun üzerinde ise aslında kerpiç örgülü olduğu anlaşılan ancak günümüze ulaşmamış bir yapının kalıntılarıyla karşılaştık. Burası önemli bir yapı çünkü Osmanlı dönemine ait askeri düzen ve bölgedeki yapılanmalar hakkında son derece stratejik veriler sunuyor. Özellikle mimari dokunun ortaya çıkarılmasının yanı sıra, elde ettiğimiz kalıntılar da oldukça ilgi çekici" diye konuştu.