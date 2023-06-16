Gerçekleşen imza törenine Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Gevaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Özek ve Gevaş Artos Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yetkilileri katılım sağladı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Gevaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan projenin toplam bütçesi 3 milyon 953 bin 110 TL olarak belirlenirken, bunun 3 milyon 557 bin 799 TL'sinin hibe, 395 bin 311 TL'si ise Van Büyükşehir Belediyesi tarafından eş finansman olarak karşılanacak.

Gevaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait Eski Hükümet Konağı binasında kurulacak tesiste Gevaş ilçesinde üretilen organik bal, arı sütü, polen, propolis ve arı ekmeği gibi arı ürünleri işlenip paketlenecek ve organik arıcılık ile ilgili eğitimler düzenlenecek.

Proje kapsamında bölge balının markalaşma çalışmaları yapılarak arıcılık ürünlerinin katma değer kazanması ve organik arıcılıkla uğraşan üreticilerin üretim kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Van bölge gazetesi