İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İstanbul'un Kartal, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde kendilerini “Anadolu grubu” olarak tanıtan bahis çetesi üyelerine yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipte bahis çetesinin milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Polis ekiplerince 13 Haziran’da İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Van, Bingöl ve Eskişehir’de çok sayıda eve operasyon düzenlendi. Baskınlarda yasa dışı bahis çetesinin 28 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin operasyon sırasında polisi karşılarında görünce delil karartmaya yönelik kullandıkları cep telefonlarını imha etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise bazıları kırılmış 22 cep telefonu, bu telefonlara ait 22 sim kart, 6 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 5 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 88 mermi, 94 pompalı tüfek fişeği, çeşitli bankalara ait 16 para kartı, 52 bin 415 lira nakit para ele geçirildi.

İstanbul Kartal, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde kendilerini “Anadolu grubu” olarak adlandıran yasa dışı bahis çetesinin bahis oynayanları silahla tehdit ederek yasa dışı bahis oynamaya mecbur ettikleri belirlendi.

Silah zoruyla tahsilat yapıp, QR kod yöntemi ile farklı banka ATM’lerinden paraları çekmişler

Oynatılan bahis oyunları sonucu şahısları yüklü miktarda borçlandırarak silah zoruyla tahsilat yaptıkları anlaşılan çete üyelerinin QR kod yöntemi ile farklı banka ATM’lerinden yasa dışı bahisten elde edilen paraları çektikleri tespit edildi.

Ayrıca çekilen bu paraları toplayıcı şeklinde tabir edilen kasaya vererek tüm paraların bir üst kasada toplandığı belirlendi. Banka mobil uygulamaları ve QR kod yöntemi ile yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağlayan şüphelilerin benzer suçtan çok sayıda kaydı olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.iha