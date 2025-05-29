Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, Van’da Onkoloji Enstitüsü kurulması için ilk adımların atıldığını ve başvuru sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Kanser hastalığını araştırmak ve tedavi etmek için özel olarak kurulan bir merkez olan Onkoloji Enstitüsü ile uzman doktorlar, ileri teknoloji cihazlar ve araştırmalar yaparak kanser hastalığı ile daha etkili mücadele edilebiliyor.

Bilimsel ilerleme için de oldukça önemli olan bu merkezler aynı zamanda kanser hastalıklarıyla mücadele kapsamında yeni tedavi yöntemleri de geliştiriyor.

Hastalara erken teşhis ve daha etkin tedavi imkânları sunan Onkoloji Enstitüsü’nün Van’da da olması için girişimlerde bulunduklarını aktaran Başhekim Karaman, sürecin devam ettiğini belirtti.

"İLK ADIM ATILDI"

Türkiye’de yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan ve kanser araştırmaları ve tedavileri konusunda uzmanlaşmış temel merkezler olan Onkoloji Enstitüsü için ilk adımı attıklarını belirten Prof. Dr. Karaman, “Türkiye'de halihazırda Ankara, İstanbul ve İzmir'deki üç üniversitede Onkoloji Enstitüsü bulunmaktadır. Biz de üniversitemizde Onkoloji Enstitüsü kurmak için başvuruda bulunduk ve kabul edilmesini umuyoruz. Başvurumuz henüz sonuçlanmadı, süreç devam ediyor. Şu an için enstitüyü açamadık, ancak fiziki şartlarımızın daha da iyi olması durumunda yeniden girişimlerimizi artırmayı bulunmayı planlıyoruz.” dedi.