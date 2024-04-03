Van’da 31 Mart Seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınması ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi nedeniyle kentte dün başlayan olaylar bugün de devam ediyor.

Van’da hareketli saatler yaşanıyor. Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının alınması ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesinin yankıları sürerken, kentte de olaylı protesto gösterileri yaşanıyor.

Van’da Cumhuriyet Caddesinde yaşanan olaylara polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederken, gözaltına alınanlar oldu.

Kentte olaylar devam ediyor.