Van Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sisin günlük yaşamı olumsuz etkilemesi nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 02 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime geçici olarak ara verileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra, 0-6 yaş aralığında çocuğu bulunan kamu çalışanı annelerin de aynı gün idari izin kapsamına alındığı kaydedildi.

Van Valiliği’nin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 02.01.2026 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.

0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır.”