Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve sisli havaya rağmen kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaşırken, kent merkezinde ise yaklaşık 1 metreyi buldu.

Hakkari Belediyesi, yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için 29 araç ve 60 personel ile gece gündüz karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Toplu taşımanın sekteye uğramaması amacıyla ana arterler sürekli açık tutulmaya çalışılırken, yüksek kesimlerdeki mahallelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Araçların zaman zaman kar altında kaybolduğu kentte, karla mücadele ekipleri zorlu doğa şartlarıyla mücadele ediyor.

Yılın ilk sabahında, iş makinelerinin giremediği dar sokaklar ise belediyeye bağlı kürekli kar timleri tarafından temizleniyor. Lapa lapa kar yağışının etkisini sürdürdüğü Hakkari’de tüm kurumlar adeta seferberlik ilan etti.

Bazı esnaf ise kent merkezinde yaklaşık 1 metre kar bulunduğunu ve yağışın etkisini sürdürdüğünü belirtti.