Van Valiliği, kentteki yoğun kar yağışının ardından 20 Mart Çarşamba günü kentte eğitime ara verildiğini duyurdu. 11 İlçede eğitim öğretime 1 gün ara verilirken engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memurlar da idari izinli sayıldı.

İŞTE TATİL EDİLEN İLÇELER:

  • İpekyolu
  • Edremit
  • Tuşba
  • Muradiye
  • Başkale
  • Bahçesaray
  • Çatak
  • Gürpınar
  • Özalp
  • Saray
  • Çaldıran

 İlçe merkezleri ve köylerinde bir (1) gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memurlar da idari izinli sayıldı.

Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin