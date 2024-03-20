Van Valiliği, kentteki yoğun kar yağışının ardından 20 Mart Çarşamba günü kentte eğitime ara verildiğini duyurdu. 11 İlçede eğitim öğretime 1 gün ara verilirken engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memurlar da idari izinli sayıldı.
İŞTE TATİL EDİLEN İLÇELER:
- İpekyolu
- Edremit
- Tuşba
- Muradiye
- Başkale
- Bahçesaray
- Çatak
- Gürpınar
- Özalp
- Saray
- Çaldıran
İlçe merkezleri ve köylerinde bir (1) gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.
Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memurlar da idari izinli sayıldı.
Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin