Van Valiliği, kentteki yoğun kar yağışının ardından 20 Mart Çarşamba günü kentte eğitime ara verildiğini duyurdu. 11 İlçede eğitim öğretime 1 gün ara verilirken engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memurlar da idari izinli sayıldı.

İŞTE TATİL EDİLEN İLÇELER:

İpekyolu

Edremit

Tuşba

Muradiye

Başkale

Bahçesaray

Çatak

Gürpınar

Özalp

Saray

Çaldıran

İlçe merkezleri ve köylerinde bir (1) gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memurlar da idari izinli sayıldı.