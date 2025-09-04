Okulların açılmasına sayılı günler okul servis ücretleri fiyatları netleşti. Van'da okul servis ücretlerine zam yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi UKOME Toplantısının ardından yeni tarife belirlendi. 2025 – 2026 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala okul servisi ücretlerine, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40’lık bir zam geldi.

İŞTE YENİ FİYAT TARİFESİ

Alınan yeni karar kapsamında; 0-3 kilometre arası mesafe ücreti eski tarife bin 250 TL iken yeni tarifede bin 750 TL oldu.

İşte mesafeye göre yeni dönem okul servis ücretleri;