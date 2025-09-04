Van'da dün gün boyu çeşitli programlara katılan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın son durağı Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen gençlik buluşmaları etkinliği oldu.

Programda konuşan İnan, AK Parti olarak yaptıklarını çalışmaları anlatırken, AK Parti dönemi öncesi öğrencilerin üniversitelerde zorlu dönemlerden geçtiğini belirtti.

Özellikle başörtülü öğrencilerin üniversitelere alınmadığı dönemlerin yaşandığını anlatan İnan, kampüse gidenlerin çeşitli vesayet kurumlarının alışkanlıklarından beslenen akademisyenler tarafından mobbinge uğradığını ifade etti.

"BU MİRASIN TEMSİLCİLERİ OLARAK ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECE BAKACAĞIZ"

Bugün ülkede herkesin dinini, dilini ve ırkını rahatlıkla ifade edebildiğini, her türlü düşüncesini rahatlıkla söyleyebildiğini, her türlü giyim ve kuşamla yaşayabildiğini, başörtüsüyle akademisyen, vali ve polis olabildiğini vurgulayan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinin özgür bir ülke olduğunu, AK Parti Türkiye'sinin özgür bir ülke olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Bunların hepsi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en çetin mücadeleyi verdiği bir süreçle gerçekleşti. Biz de bu mirasın temsilcileri olarak önümüzdeki sürece bakacağız. Genciz ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Her şeyin dayatıldığı, her şeyin empoze edildiği bir dünyada kendiniz gibi kalabilmek ayrı bir kişilik meselesi" dedi.

GAZZE'DE YAŞANAN DRAMA VURGU YAPTI

Gazze hakkındaki görüşlerini de dile getiren İnan, "Parçalanan insanların bedenlerini görüyorsunuz değil mi? Katil siyonistler tarafından hastanelerde bombalanan insanlar bugün ciddi bir şekilde trajedi yaşadı. Bugün onların acısını geri döndüremeyiz ama onların hesabını soracak ümmetin çocukları bizleriz. Yitirdiğimiz canları geri getiremeyiz ama katil, soykırımcı şebekeden hesap soracak ülke biziz. Bugün dünya neyi dayatıyor? Gazze'de katliama gözünü yumuyor. Dünyadaki tüm uluslararası kurumları buna bir sene boyunca gözünü kapattı. Haksızın güçlü olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Yarın öbür gün bu topraklarda aynı zulüm ve işkence olsa bu uluslararası camia aynı ikiyüzlülüğü yapacak. O nedenle ne olur kendinize dayatılan bu düzene karşı güçlü bir itiraz bünyesini zihninizden ve kalbinizden asla çıkarmayın çünkü bize empoze edilmeye çalışılan dünyada AK Parti mazlumların, mağdurların yegane yürüyüş ve çıkış noktasıdır." ifadelerine yer verdi.

"İNSANLIK DURUŞUMUZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

İnan, "Biz Gazze'de yitirdiğimiz onca canın hesabını soykırımcı çeteden hep birlikte soracağız. Bugün Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan haricinde Filistin meselesinin yılmaz savunucusu olan başka bir ülke göremiyoruz. Biz burada asla merhametli ve insanlık duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Programa, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre Müküs, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, MKYK üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Ceren Tuncer, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Volkan Demirel, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, partililer ve gençler katıldı.