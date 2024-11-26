Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu kurum kuruluşlarını zarara uğratarak devletin geleceği ve teminatı olan gençlerin yetiştirildiği ilkokul ve lise dengi öğrenci okullarının ısınması amacıyla dağıtılması gereken İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait kömürlerin üçüncü şahıslara satıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 26 Kasım 2024 tarihinde ilimiz merkezi ve Muradiye ilçesinde tespit edilen 11 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda; yaklaşık 12 ton 500 kilogram kömür ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 17 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır. Konu ile ilgili daha önce yapılan yakalamalar ve operasyonlar neticesinde ise toplamda 82 ton 770 kilogram kömüre el konulmuş, 23 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır” denildi.

Kaynak: İHA