Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak hayatını kaybeden Öğretmen İbrahim Oktugan’ı anarak farkındalık oluşturmak isteyen öğretmen ve öğrenciler şiddete karşı tek yumruk oldu.

‘Sevgi, Hoşgörü ve Şefkat, Şiddeti Yenecek!’ sloganıyla tek yumruk olan öğretmen, öğrenci, okul aile birliği ve velilere bir destek de Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi.

Şehit Suat Surki İlkokulu tarafından yapılan çalışmayı resmi X hesabı üzerinden paylaşan Milli Eğitim Bakanlığı, şu sözlere yer verdi;

Sevgi, Hoşgörü ve Şefkat, Şiddeti Yenecek!

"Anadolu irfanının ve köklü maarif geleneğinin temsilcileri olarak evlatlarımızda “sevgi, barış, hoşgörü” gibi kök değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğimizin altını çizen Van İpekyolu Şehit Suat Surki İlkokulu öğretmen, öğrenci, okul aile birliği ve velileri, şiddete karşı tek yumruk oldu; merhum Öğretmen'imiz İbrahim Oktugan'ı andı.

Birliğimiz daim olsun…”

