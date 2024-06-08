Bugün ve yarın tüm Türkiye’de eşzamanlı olarak gerçekleşecek olan ve 3 milyon 36 bin 945 öğrencinin üniversite hayalleri için ter dökeceği sınav için Van’da sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenci ve ailelerinin telaşı başladı. Yer yer trafikte yoğunluk yaşanırken, tüm kritik noktalarda trafik polisleri görev alarak trafik akışını sağladı.

Üniversite hayali kuran öğrencilerin iki günlük sınav maratonu başladı. Öğrencileri sınava yetiştirmeye çalışan veliler sabahın erken saatlerinden itibaren başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne giden güzergahlar olmak üzere ana caddelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sınava yetişmeye çalışan öğrencilerin telaşı yollardaki trafiğe yansırken, trafik polisleri de kavşaklarda ve belli noktalarda görev alarak trafik akışını sağladı.